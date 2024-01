Diffidati Cagliari-Torino | i sardi a rischio squalifica in vista della Roma

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilscende in campo contro ilin occasioneventiduesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di venerdì 26 gennaio e la squadra di Claudio Ranieri insegue i tre punti con l’obiettivo di dare un altro scossone alla zona salvezza. Un match importante, che precederà la trasferta dell’Olimpico contro ladi Daniele De Rossi. A tal proposito, Ranieri deve gestire un solo calciatore diffidato e si tratta di Leonardo Pavoletti. Il centravanti è in diffida e con un giallo sarebbe costretto a saltare l’impegno nella Capitale. Buongiorno e Tameze sono iin casa, che nel prossimo turno ospiterà la Salernitana.: Pavoletti: ...

Questa sera il Toro, dopo la sosta forzata per la Supercoppa Italiana, torna in campo in campionato nell'anticipo della ventiduesima giornata contro il Cagliari. Con il nuovo infortunio di Djidji, ...Si avvicina il calcio d'inizio di Cagliari-Torino. Venerdì 26 gennaio, alle ore 20:45, le formazioni di Claudio Ranieri e Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Unipol Domus per la ventiduesima g ...Gli occhi du due grandi club di Serie B su Edoardo Goldaniga. Il Como, che attualmente si trova al secondo posto in solitaria con 39 punti, sta lavorando per il giocatore del Cagliari come rinforzo di ...