Diffamazione e richieste legali

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il 24 gennaio abbiamo ricevuto una mail da uno studio legale in Svizzera, con richiesta di rimozione di un articolo. Non è la prima volta che succede, ma in questo caso abbiamo scelto di sfruttare l’occasione per mostrarvi i fatti per bene. L’articolo di agosto 2022 riguardava i braccialetti venduti sui social con campagne pubblicitarie molto invasive che tutti una volta o l’altra abbiamo visto. Quei braccialetti che dicevano che comperandoli avremmo potuto seguire gli spostamenti delle tartarughe marine associate al nostro braccialetto. La lettera che abbiamo ricevuto viene come dicevamo da uno studio legale svizzero, che ci scrive: On 4 August 2022, you have published an online article, “Con Club Ocean salvi la tua tartaruga? (Spoiler: no)”https://www.butac.it/club-ocean-tartarughe/ ), (hereinafter, the “Article”), which contains untrue and defamatory information about our client ...