Dieci concerti al Vittoriale di D’Annunzio per Biagio Antonacci

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 gennaio 2024)sarà protagonista il prossimo settembre di 10 appuntamenti in una delle più belle location italiane, l`Anfiteatro dela Gardone Riviera (BS). E' la prima volta che ildegli Italiani, la casa-museo voluta da Gabriele D'Annunzio, viene concesso per 10 date consecutive ad un artista pop italiano, una grande occasione per i fan del cantautore milanese per godere non solo della musica dima anche di un luogo davvero meraviglioso sulle rive del Lago di Garda.Annunciando le dateha ricordato che: "Ildegli Italiani era un luogo dove andavo spesso, fin da bambino, con i miei genitori. Crescendo, quando ho iniziato a fare musica, ho pensato spesso alla possibilità di poter suonare in un luogo così importante ...