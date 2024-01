“Di Nunno vero esempio | oggi ci sono solo mezze tacche”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

L'di Antonio Di, nove anni dopo la sua scomparsa, e' diper la politica e la classe dirigente. E mentre il centrosinistra si interroga per il candidato sindaco, dopo il forfait di Benny De Maio (presente in sala, ndr.), la figura di Die' ancora una via da seguire. L'occasione per ricordare il sindaco della svolta avellinese e' stata la presentazione del volume "Antonio Di-La moralità della politica" che si è svolta al Salone Blu del Carcere Borbonico. "Bisognerebbe seguire quell'– afferma, Antonio Gengaro – All'epoca si scelse una personalità indipendente del Partito Popolare che al secondo turno avrebbe potuto prendere tutti i voti della sinistra. Diresistette al primo turno contro il polo ...