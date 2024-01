Denuncia per atto falso e sostituzione di persona ed una per guida in stato di ebbrezza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGl Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino hanno deferito indi libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 23enne napoletano per i reati didi. Il provvedimento nei confronti del giovane è scaturito a seguito disporta in Ariano da un residente del luogo, il quale aveva lamentato la ricezione di una raccomandata, da parte di una società assicuratrice, con la quale veniva informato dell’esistenza di una polizza assicurativa a suo nome, ma in realtà mai contratta. Gli immediati accertamenti effettuati hanno consentito di acclarare che la polizza del veicolo, per la quale eraaltresì richiesto il pagamento del premio assicurativo era intestata ad un 23enne ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spacciato per maresciallo dei carabinieri e ha Truffa to un’ anziana di 80 anni a Melicucco, in provincia di ... (anteprima24)

Un modo per far avvertire la presenza dell’Associazione sicuramente ...la furia di Mazzarri e le parole di De Laurentiis (“quest’anno Rocchi sta vivendo un incubo”), quindi la denuncia anonima a Le ...CELANO – “Dalla Regione e dal Governo ancora scelte a discapito del nostro territorio. Dal decreto che riconosce lo stato di calamità naturale per l’agricoltura in Abruzzo viene completamente escluso ...C'è chi, reputandosi furbo, non rispetta la segnaletica e lascia l'auto - l'episodio del nigeriano aggredito e dei due denunciati per lesioni personali non ha trasmesso nulla - negli slarghi riservati ...