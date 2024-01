Dell’Utri e il giorno del ricordo | ma all’anniversario di Forza Italia non è andato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’amico di una vita, passati trent’anni dalla fondazione del partito, ricorda il Cavaliere con fare malinconico e dice: “Per fortuna i figli sono in gamba e uniti” Una vita insieme. Uno al fianco dell’altro e sempre in sintonia. Mai un litigio, mai una discussione, confronti sì, tanti, ma erano sulla strategia da adottare e da usare in determinati casi. In questi giorni ricorre l’anniversario della fondazione di, il partito che Silvio Berlusconi fondò, ma Marcellonon va. Dice al Foglio di essere stato invitato, l’avrebbe chiamato Maurizio Gasparri, ma lui ha deciso di non andare perché, se fosse stato per lui, avrebbe scelto un evento dove si doveva stare tutti in silenzio. Ma poi non va per rispetto di altre persone che non sono state nemmeno chiamate, e sono tra coloro che hanno fondato...