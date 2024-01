Delegazione italiana alla sessione plenaria di Strasburgo | c’è anche Orlando

Iniziano bene gli azzurri impegnati nella prima prova di CDM di tiro a volo della stagione. La delegazione italiana è infatti partita per Il Cairo dopo un ritiro collegiale che ha permesso a tutti di ...Una delegazione di 50 persone, guidata dalla parlamentare Rosaria ...futuro” per essere presente alle celebrazioni dei trenta anni dalla fondazione di Forza Italia. "Il 26 gennaio del 1994 Silvio ...L'approfondimento, realizzato in collaborazione con il Parlamento europeo, è andato in onda mercoledì 24 gennaio. Ospiti dell'appuntamento: Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento europ ...