Del Monte Coppa Italia 2024 | la Final Four di volley a Bologna su VBTV e Rai

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo un turno infrasettimanale ricco di agonismo e colpi di scena, il gotha della pallavolona si sta per trasferire all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO): in programma nel weekend laDelSuperLega. Domani, sabato 27 gennaio, il calendario della due giorni propone le Semii in gara unica con … L'articolo proviene da Sport in TV.