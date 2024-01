De Luca sull’autonomia differenziata | “Sfido Governo a fare un dibattito pubblico”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe ragioni del no e la necessità di una operazione verità “contro la legge truffa”, ovvero il disegno di leggeapprovato dal Senato nei giorni scorsi, sono state ribadite anche oggi dal governatore campano Vincenzo Denell’appuntamento settimanale con i social. “Ilche si sta sviluppando in Italia sia sui fondi di coesione che– ha sottolineato De– è estremamente confuso. Non solo stiamo riascoltando la vecchia storia del Sud inefficiente, ma le forze di maggioranza stanno accompagnando l’autonomiacon una campagna di falsificazione dei dati. Noi dovremmo rincorrere i nostri interlocutori ogni mattina per le frottole che raccontano ...