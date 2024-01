De Laurentiis | «Zielinski? Se vuole partire perché ha un procuratore che sente la puzza di denaro…»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il giornalista e inviato di calciomercato.it Giorgio Musso ha riportato alcune dichiarazioni del presidente De. Dee il “caso” «Vedaè un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore. E’ stato qui otto anni. Io credo che certe storie di grande amore ad un certo punto terminino da sole. Se lui volesse restare, noi siamo qui ad accoglierlo. Semagari ha uncheladelEvidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via da Napoli. Il signorprende uno stipendio molto più alto di quello che prenderebbe all’Inter». Quindi va all’Inter? «Io ho detto a Marotta: “Guarda, non ti stai ...

... il padre - agente è in Italia per definire l'accordo con De Laurentiis (Gazzetta) La "Gazzetta dello Sport" scrive: " È il giorno più atteso per ... (247.libero)

Milano – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , ha lasciato da poco l'assemblea della Lega Serie A in via Rosellini a Milano. Fermandosi ... (sport.quotidiano)

De Laurentiis ha mantenuto la promessa. Liste È stata data per scontata la cessione di Ostigard, ma io darei un doppio ingombro: lui e Demme-Zielinski. Non è una situazione semplice. Calafiori La ...Zielinski verso l’Inter a giugno ..."Non sono rimasto stupito dalle sue parole - ha spiegato De Laurentiis -. Sapevamo già che sarebbe andato via. Le probabili destinazioni Real Madrid, Psg o ...