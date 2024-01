De Laurentiis | «Si sapeva che Osimhen sarebbe andato via a fine stagione»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il giornalista e inviato di calciomercato.it Giorgio Musso ha riportato alcune dichiarazioni del presidente De. Desu Mourinho «Mourinho non c’entra nulla con il Napoli. Stava alla Roma, adesso è libero. Non so nemmeno se possa andare in un’altra squadra. Mourinho è un grandissimo allenatore, molto simpatico e irruente. Io credo che il suo destino sarà fuori dall’Italia». Su Ostigard e sul mercato. «Ostigard serve al Napoli, poi adesso vediamo un momentino. Quando fa mercato bisogna sperimentare i nuovi acquisti, altrimenti è difficile ragionare su chi debba partire e chi no». Su. «Lomo, sigià da questa estate. La nostra trattativa è stata molto lunga e amicale, perché altrimenti nonstata così lunga.mo ...