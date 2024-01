De Laurentiis a Castel Volturno | svelato il messaggio alla squadra | speciale richiesta del patron

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ultime dal Konami Training Center, Mazzarri preoccupato per l’emergenza infortuni:di DeQuella contro la Lazio si prospetta, quantomeno sulla carta, come una gara molto complicata per gli uomini di mister Mazzarri. Gli azzurri dovranno fare a meno degli squalificati Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia. Oltre queste assenze c’è da fare i conti con la lunga lista di infortunati. A partire da Natan, Demme, Olivera e Meret. Infine non ci saranno Anguissa e Osimhen, entrambi impegnati in Coppa d’Africa. Domani alle 21:00 lo scontro diretto tra i due azzurri con le rispettive Nazionali, Camerun e Nigeria, valido per gli ottavi di finale della competizione. In sostanza una vera e propria emergenza. Mazzarri dovrà quindi affidarsi ai pochi uomini rimasti a disposizione in un match molto delicato ...