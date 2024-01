Ddl Ferragni | il ssm di Taffo a Notizie com | “Ok nuova norma Ma la beneficenza o è tale o non lo è”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Sicuramente il vuototivo c’era e andava colmato. Ma era facilmente intuibile che non si può dire che un pandoro è benefico se non lo è”. In esclusiva a.com, Riccardo Pirrone, social media manager die presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager, commenta il Ddl, ribattezzato Ddl, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri e che ora è pronto a passare per il Parlamento. Riccardo Pirrone (Ansa Foto) –.comPirrone ieri ha partecipato a una riunione in Senato con la vicepresidente Mariolina Castellone per comunicare i risultati raggiunti nell’anno e mezzo di attività dell’associazione e discutere dell’inserimento della professione del social media manager nel Contratto collettivo nazionale. A latere del tavolo è stato ...