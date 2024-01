Ddl Beneficenza | le parole della moglie di Fedez | Sono felice | si riempie un vuoto normativo

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per un " Election day" che si terrà l'8 e il 9 giugno, una mossa che accorpa le elezioni europee, ... (ilfogliettone)

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per un " Election day" che si terrà l'8 e il 9 giugno, una mossa che accorpa le elezioni europee, ... (ilfogliettone)

Previste sanzioni per chi non adotta principi di trasparenza per iniziative commerciali legate alla charity. A vigilare sarà l'Antitrust Approvato ... (sbircialanotizia)

“Sicuramente il vuoto normativo c’era e andava colmato. Ma era facilmente intuibile che non si può dire che un pandoro è benefico se non lo è”. In ... (notizie)

per il cosiddetto DDL Ferragni, ovvero, alcune nuove norme relative alla trasparenza della commercializzazione dei prodotti i cui ricavati vadano in beneficenza. Chiara, in una nota, ha commentato ...Dopo il caso Ferragni arriva la legge contro la finta beneficenza. Obblighi di trasparenza e multe a chi trasgredisce.E' stato già ribattezzato Ddl 'Ferragni' la nuova norma approvata dal Consiglio dei ministri per rendere la beneficenza più trasparente.