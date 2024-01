Davide Dionigi | «Catanzaro Palermo | Iemmello è un attaccante fondamentale»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024)apre la Serie B in questo turno eha parlato a La Gazzetta dello Sport del big match Oggiapre alle 20.30 la 22ª giornata di Serie B., ex allenatore dei calabresi, parla su La Gazzetta dello Sport dell’importanza di un giocatore come Pietro: «Le tre sconfitte di dicembre sono arrivate senza di lui, non è un caso. Rispetto ai grandi numeri che aveva in Serie C segna di meno, ma ha cambiato il modo di giocare: i difensori in B sono di altra consistenza, quando non riesce a sfondare in area gioca più di raccordo e sa farlo bene. É nel pieno della maturità e anche un trascinatore».