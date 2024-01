DATA DI NASCITA

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo un 2023 bellissimo e un 2024 che si annuncia già gravido d’impegni (Falsetta è sul set di una serie Paramount che ha come titolo provvisorio ’The Place of Life’), Gabriele si sente come a un nuovo debutto: "Il mio approccio è cambiato. Se inizialmente mi sono preoccupato del mercato, ora mi occupo solo della dimensione artigianale e di costruzione dei personaggi che il mio lavoro richiede. E ho la fortuna di poterlo fare in ambienti appaganti. Il cinema lo vivo un po’ come la fabbrica nella quale ho lavorato da più giovane". Di sé dice di essere un curioso nato, di vivere circondato di amici, di aver viaggiato molto (in Spagna ha anche lavorato) e di amare da morire la sua gatta Sylvie. Insegna alla scuola Point Zero e dei giovani allievi osserva l’approccio meno formale rispetto ai suoi tempi. "Ma ciò che si guadagna in umanità non deve andare a scapito della tecnica"