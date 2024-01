Danyla De Vincentiis – puntata “A Casa di Amici” 26 gennaio 2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Come ogni venerdì, torna ad “Adi”, il salotto di Radio Roma, la Dott.ssaDe, per la rubrica “L’Angolo del Parent Coach”, che ha inaugurato il nuovo anno con la piacevole ed interessante riflessione su temi legati alla nostra quotidianità prendendo spunto dai film di successo. Il film protagonista di oggi è “Sliding Doors”,1998, diretto da Peter Howitt, incentrato sul tema del destino. Anche qui le riflessioni e le interpretazioni potrebbero essere molteplici; la Dott.ssa Desi sofferma sull’importanza del cambiamento. “Sliding Doors”…partiamo dal titolo, cosa significa? “Sliding doors” sta letteralmente per “porta scorrevole”: la protagonista della storia è una donna che sceglie di percorrere una strada specifica; nel film poi si vede anche ciò che sarebbe ...

