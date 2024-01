Dalla lite alle coltellate Il ferito rischia la vita

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Corsa al San Matteo a sirene spiegate. Si tenta di tutto per salvare laa un 35enne accoltellato ieri pomeriggio in viale Cesare Battisti, nei giardini dietro i gonfiabili utilizzati dai bambini. In quell’area più vicina al centro commerciale Minerva e agli uffici della Regione e del Patronato Acli che al supermercato, è solito ritrovarsi un gruppo di persone di diverse nazionalità. Tra due di loro ieri14 è scoppiata una. Dparole si è passati ai fatti, l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito un nordafricano con numeroseal torace, all’addome, alla schiena egambe. Tagli inferti con una violenza tale da far ipotizzare la volontà di uccidere. Ma il 35enne non è morto, i colpi non hanno toccato organili. Quando i ...