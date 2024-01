Dalla Corte dell’Aia misure provvisorie contro Israele

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lainternazionale di giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale(Cig), ha emesso una serie disulla base del fatto che i diritti dei palestinesi a non essere soggetti al genocidio devono essere tutelati prima che lapossa prendere una decisione definitiva nel merito del caso. Lainternazionale di giustizia esaminerà le accuse e ordina adi adottareper evitare il genocidio a Gaza Laha affermato chedeve “prendere tutte lein suo potere” per prevenire la commissione di atti di genocidioi palestinesi, come ...

Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato condannato in appello (e dunque in via definitiva) dalla I ... (anteprima24)

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 214/2023, di seguito la Legge) è entrata in vigore il 31 dicembre 2023. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è la promozione della ...Kenneth Eugene Smith nel 1988 prese parte, in Alabama, a un omicidio su commissione di una donna ordinato da un pastore (poi suicidatosi) che voleva intascarsi l’assicurazione sulla vita di sua moglie ...La Corte internazionale di giustizia dell’Aja si pronuncerà in merito alla denuncia per genocidio presentata dal Sudafrica contro Israele nella Striscia di Gaza. Secondo la giudice Joan E. Donoghue ...