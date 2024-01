Daily Crown | Carlo è stato ricoverato in ospedale per cure alla prostata

Londra, 26 gen. (Adnkronos) - Re Carlo è entrato in ospedale per le cure alla prostata. Ne ha dato notizia Buckingham Palace, precisando che "il re è stato ricoverato questa mattina in un ospedale di ...Londra, 25 gen. (Adnkronos) - Una guerra fredda infuria silenziosamente a Buckingham Palace. A re Carlo piace che le sue sontuose suite siano fresche e ha l'abitudine di aprire le finestre in pieno in ...Londra, 24 gen. (Adnkronos) - Re Carlo sta seguendo il consiglio di Camilla, che, come riporta il Sun, gli ha suggerito di riposarsi in vista dell'intervento a cui dovrà sottoporsi in settimana. La ...