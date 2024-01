Da Nico Gonzalez a Castrovilli | ecco chi rientra nella Fiorentina per la sfida contro l’Inter

L'Inter torna dall'Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare... (calciomercato)

L’Inter torna dall’Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare i nerazzurri dietro alla Juventus. Gli uomini ...Doppio ex di Fiorentina ed Inter, Massimo Paganin è intervenuto in un`intervista a firenzeviola.it in vista della sfida fra le due squadre domenica prossima: `La.L’Inter torna dall’Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare i nerazzurri dietro alla Juventus. Gli uomini di Inzaghi sono costretti a ...