Da lettera del 1944 scopre che padre aiutò ebrei e prigionieri

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo oltre settant'anni trova una vecchiache ilera stato un eroe nella lotta al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale aiutandodi guerra stranieri. La storia, che emerge alla vigilia della Giornata della memoria, arriva da Macerata ed ha per protagonista Mario Borroni, all'epoca un carabiniere appena ventenne. "Dopo la morte di mioe poi di mia madre Luciana - racconta all'ANSA, per la prima volta, il figlio Renzo Borroni, 75 anni - nel sistemare le cose dei miei genitori ho ritrovato, in fondo a un cassetto, una vecchiaa firma di Lilly Breitel, una donna che, grazie alla professoressa di storia contemporanea Annalisa Cegna, ho scoperto essere un'ebrea di origine polacca, internata nei campi di ...