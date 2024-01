Da dengue a chikungunya | esperti | “Oltre metà malattie tropicali presente in Italia”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nel 2023, insono stati 82 i casi autoctoni di, la “febbre spaccaossa”, avvenuti direttamente nel nostro Paese, e 280 quelli importati da viaggiatori tornati da luoghi in cui la malattia è endemica; 7 i casi di; 600 i casi diagnosticati di malattia di Chagas dal 1998, e centinaia i positivi alla strongiloidosi, una forma di parassitosi, diffusa soprattutto tra gli over 65. Questi sono i dati che – fanno sapere glidell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) – riguardano solo alcune delle 12 patologie, che hanno trasmissione sul territoriono, delle 21 che compongono il mosaico delleinfettiveneglette (NTDs). Un gruppo eterogeneo di patologie, molte delle quali a carattere ...

Allarme dal Negrar di Verona: "Rischio in aumento con la primavera, massima sorveglianza" Nel 2023, in Italia sono stati 82 i casi autoctoni di ... (sbircialanotizia)

Nel 2023, in Italia sono stati 82 i casi autoctoni di dengue, la "febbre spaccaossa", avvenuti direttamente nel nostro Paese, e 280 quelli importati da viaggiatori tornati da luoghi in cui la malattia ...Allarme dal Negrar di Verona: "Rischio in aumento con la primavera, massima sorveglianza" ...(Adnkronos) - Continua inesorabile il calo dei casi Covid in Italia e in diminuzione risultano anche i morti. Nella settimana tra il 18 e il 24 gennaio sono ...