D18 diramazione Roma Nord | Chiusura notturna Fiano Romano e area servizio Feronia Est

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio Sulla D18della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di: -sarà chiusa la stazione dino, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene da/G.R.A. In alternativa si consiglia di utilizzare Castelnuovo di Porto; -sarà chiusa l’diest”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto eno, verso la A1 Milano-Napoli. – Come comunica ...