Cura di bellezza per la stazione Nord | Intanto qui regna il degrado

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il futuro: è il progetto Fili da 26 milioni di euro, per il quale nel mese di dicembre sono stati sbloccati dal Governo i fondi, che cambierà il volto dellae dell’area in via Monti a Busto Arsizio con un grande piano di restyling. Il futuro. Ma il presente invece è uno scenario diche l’altro giorno Paola Gallazzi, esponente del Comitato pendolari TreBusto Arsizio ha illustrato all’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani e all’europarlamentare e consigliere comunale Isabella Tovaglieri. Un’occhiata in giro, bagni rotti, mattonelle spaccate, pavimentazione sconnessa e pericolosa, illuminazione insufficiente, un ascensore ancora fuori uso, problemi anche per la velosottoutilizzata perché non vigilata, pensiline malridotte, monitor, nuovi, che non danno ...