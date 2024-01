Cucciolo di leone viaggia su un’auto decapottabile Lo sgomento dei passanti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) . Fermata la donna proprietaria dell’animale Il 22 gennaio 2024, undiè stato vistore su una Bentley scoperta per le strade di Pattaya, in Thailandia, tra lodei. Il video del, adagiato nei sedili posteriori dell’auto, è diventato rapidamente virale e ha suscitato lo stupore e la paura dei. A riportare la notizia è RaiNews e Fanpage. Le autorità di tutela della fauna selvatica thailandese hanno avviato un’indagine e, in seguito, hanno identificato il proprietario dell’animale, una donna tailandese. La donna ha affermato di aver acquistato ilda un uomo thailandese della provincia di Nakhon Pathom, e di averlo tenuto in casa sua a Pattaya. La polizia ha accusato la donna di possesso ...

Anche i migliori “sbagliano”. Gianmarco Tamberi è in ritiro in Sudafrica per “portare il fisico dove mai è arrivato”, come ha scritto su Instagram. ... (ilfattoquotidiano)

L’assurda scena è stata immortalata in diversi video, ripresi da altre vetture di passaggio e diventati virali sui social dove la polizia ...Il cucciolo di leone che, legato al sedile posteriore di un’auto di lusso scoperta, si gode il giro per le strade di Pattaya, in Thailandia, ha suscitato prima lo stupore (e la paura) dei passanti poi ...Solo poche settimane fa un ultimo sequestro di 77 cani. Arrivano da Ungheria e Slovacchia, spesso senza vaccini e certificati, per essere immessi in un ...