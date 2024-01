Csv Taranto | un weekend in Città vecchia con il terzo settore

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per cinque giorni oltre 500 studenti di scuole del territorio jonico prenderanno d’assalto in, la sede del Dipartimento Jonico in DJSGE dell’Università degli Studi di Bari! È la magia della Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la principale iniziativa di promozione del volontariato del Centro Servizi Volontariato della provincia diETS. Dopo la giornata inaugurale, la Rassegna proseguirà fino a martedì 30 gennaio proponendo un articolato programma di attività, con partecipazione libera e gratuita, curate da decine di Enti deldel territorio, rivolte non solo alle scuole, ma anche a tutti i cittadini e le cittadine (programma su www.csv.it e pagina Facebook) curate da oltre trenta Enti del ...