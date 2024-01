Crosetto “Pronti per il comando della missione nel Mar Rosso”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Se ci chiederanno di averlo lo prenderemo, ne abbiamo le capacità, se lo vogliono i francesi va benissimo, il problema è avere presto unaefficace per tutelare la sicurezza delle navi commerciali e le nostre economie, oltre al diritto internazionale”. Così, in un'intervista al CorriereSera, il ministroDifesa Guido, sulla ossibilità che l'Italia guidi laeuropea nel Mar.Sulla situazione a Gaza e l'atteggiamento dell'Ue, secondo“l'Europa al momento è fatta così, è un dato di fatto: esistono 27 politiche estere diverse, ogni Paese ha una sua agenda non solo a Gaza, ma anche in Libano, in Niger, nel Nord Africa, in Kosovo. Per questo non abbiamo un ruolo rilevante nel mondo”. Quanto agli ...