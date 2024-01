Cristina Marino | che ha conosciuto Luca Argentero solo perché ha perso un aereo

Cristina Marino parla della sua storia d'amore con Luca Argentero, all'inizio i suoi genitori non erano felici che lo frequentasse ...Ospite dell'ultima puntata Cristina Marino, moglie di Luca Argentero. Come si sono conosciuti Cristina Marino e Luca Argentero Cristina Marino (FOTO) e Luca Argentero si sono conosciuti a Santo ...Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Cristina Marino ha raccontato il suo grande amore per quest'uomo più grande di lei di 13 anni, conosciuto per una fortuita coincidenza sul set di ...