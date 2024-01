Cristiano Iovino | così la «verità» del personal trainer può cambiare la storia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella lungo addio tralanon è più Unica. Ilha infatti smentito la ricostruzioneshowgirl consegnata a Netflix e prossimamente in libreria con il volume Che stupida, nella qualesosteneva la «mia». Ovvero che il marito aveva equivocato uno scambio di messaggi con l’imprenditore e l’amica Alessia Soldani accusandola a torto di averlo tradito. Per poi farlo lui con Noemi Bocchi.ha detto che conc’è stata una «frequentazione intima» e non soltanto un caffè. E che laè finita quando lei ha conosciuto Bastian Muller, suo attuale ...