Crisi in Medio Oriente Nel canale di Suez viaggia un export da 13 miliardi di euro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tredici. Il valore delle merci che dalla Lombardia passano via mare attraverso ildie il mar Rosso è il più alto d’Italia (55). "Siamo i più penalizzati dall’allargamento dellain", dichiara Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, l’associazione più rappresentativa della media e piccola impresa e dell’artigianato per numero di attività (95mila) e settori industriali (33). Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, la regione è la più esposta alle ripercussioni provocate dalle tensioni internazionali (gli attacchi dei miliziani sciiti Houthi, alleati dell’Iran contro gli Usa): 12,9di beni diretti nei mercati orientali (Cina, ...

A quasi tre settimane dall'inizio della campagna militare lanciata da Stati Uniti con il supporto del Regno Unito contro gli Houthi, i miliziani yemeniti continuano a minacciare il traffico commercial ...