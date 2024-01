Criscitiello “Sportitalia cresce | Village è motivo d' orgoglio”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “ha una prospettiva fondamentale: il trasferimento di tutti gli studi dicon la creazione di appartamenti, palazzine per i calciatori e per i giornalisti. Creare un villaggio unico dove già oggi abbiamo un campo di calcio, uno stadio che si chiamaArena dove si possono fare concerti con 8.000 persone e partite di calcio con 2.000 spettatori sugli spalti, tra l'altro anche un campo di calcio a 11 in erba naturale, un palazzetto, abbiamo anche una palestra e adesso inaugureremo tre campi da padel, una piscina. Credo che questa sia una scommessa importante perchè abbiamo tanti ragazzini, tante famiglie e avere 600 bambini nel settore giovanile, per noi, alle porte di Monza, è und'”. Così Michele ...

Lutto nel mondo della televisione italiana per la morte di Bruno Bogarelli, fondatore ed ex direttore di Sportitalia , scomparso in queste ore ... (sportface)

Non solo Sportitalia. Bogarelli è stato l’inventore dei telegiornali della Fininvest e pioniere della prima informazione nelle tv di Berlusconi. Alla famiglia Bogarelli giungano le più sentite ..."In generale non mi è piaciuta la Supercoppa, la formula a 4 che implica l'interruzione del campionato non ha avuto grande senso secondo me": con queste parole il giornalista sportivo e direttore di ...