Cremonese-Brescia | una partita dal sapore speciale

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per una rivalità sempre molto sentita, il derby tranon è mai unacome le altre. Una premessa che vale a maggior ragione in un particolare momento della stagione come questo nel quale nessuna delle due contendenti può permettersi di rallentare. Da una parte, infatti, i grigiorossi sono risaliti ad un solo punto dalla zona “promozione diretta”, mentre dall’altra le Rondinelle, ricaricate dall’arrivo in panchina di Maran (un po’ come è accaduto a Cremona con l’inizio dell’avventura di Stroppa,no acquisito), non possono concedersi un passo falso per non correre il rischio di compromettere la rincorsa che le ha condotte fino ai playoff, un obiettivo nel quale i biancazzurri vogliono e devono credere sempre più. Motivazioni tanto forti quanto contrastanti, che preannunciano fin d’ora ...