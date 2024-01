Cover Sanremo 2024 | critiche per la scelta di Angelina | quale canzone canterà di papà Mango

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella giornata di oggi, Amadeus ha ufficializzato la lista dei brani e degli ospiti per la serata delledi, prevista per venerdì 9 febbraio., in gara al Festival con laLa Noia, ha scelto di omaggiare il padre Pinocon laLa Rondine, una delle canzoni più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo e in queste ultime ore sono stati resi noti i duetti e i brani per la serata delle cover . Diverse le ... (cityrumors)

Ratchopper, musicista e produttore noto per le sue eccezionali basi trap e rap, sarà a Sanremo in un duetto insieme a Ghali: ecco chi è ...SANREMO – Venerdì 9 febbraio 2024 ci sarà la quarta serata del Festival di Sanremo. La più attesa dal pubblico perchè è quella dedicata ai duetti. Nella puntata diViva Rai2!di oggi, venerdì 26 gennaio ...In breve: Amadeus ha svelato le cover e i duetti che caratterizzeranno la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, in programma per venerdì 9 febbraio. Amadeus ha svelato le cover e i duetti che ...