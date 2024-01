Così l’Indo Mediterraneo finisce sul tavolo dell’incontro Sullivan-Wang

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sarà la Thailandia a ospitare nelle prossime ore un incontro tra il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake, eYi, ministro degli Esteri cinese e capo della diplomazia del Partito/Stato.ha l’incarico di gestire questi faccia a faccia, che spesso sono propedeutici a vertici tra leader e servono a segnare il perimetro dei rapporti. Nei mesi scorsi, le comunicazioni attraverso questo canale secondario sono state fondamentali per procedere nell’attuale fase di stabilizzazione delle relazioni. Lo sono altrettanto per mantenerla. Erano stati i due funzionari a trovare, lo scorso anno, il bandolo della matassa di tensioni tra le due super potenze globali e recuperare in qualche modo le relazioni — arrivate al minimo storico da quando i Paesi hanno stabilito legami diplomatici nel 1979 per le ...