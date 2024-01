Così Enzo Biagi commentò su Panorama la discesa in politica di Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dadel 13 febbraio 1994 Ho seguito, anche per interesse personale, l'entrata ufficiale indi, e i dibattiti e i discorsi che la scelta del "Cavaliere di Arcore", o "Cavaliere nero", è questione di gusti, ha provocato. Si è parlato più dei suoi debiti che dei suoi programmi, più del suo passato che delle ricette che propone per il futuro, più della sua antica amicizia per Bettino Craxi che delle attuali propensioni per Umberto Bossi. Ma era fatale, come l'ironia sulle rughe sfumate dal cameraman; anche Mino Martinazzoli deve accettare che le caricature esasperino i suoi nei. In una estenuante trasmissione televisiva è stato affrontato, con argomenti di varia umanità, anche il tema "attributi". Come li avrà? Sono un elemento ...