Cosa prevede il ddl Cybersicurezza approvato in consiglio dei ministri

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il fatto che l’esecutivo e, di conseguenza, anche l’organo legislativo di un Paese si occupino con grande frequenza del panorama digitale è sicuramente una presa di coscienza importante. C’è sempre però quel gap che rende evidente la differenza tra l’evoluzione tecnologica e la lentezza burocratica dei processi, con conseguenze che possono essere rilevanti per l’efficacia degli eventuali provvedimenti legislativi in materia. Per questo, infatti, ildei(su proposta di Giorgia Meloni e del Guardasigilli Carlo Nordio) hanno chiesto al parlamento una rapida calendarizzazione del cosiddetto ddl, che si propone come la prima legge nazionale che punta a perimetrare ulteriormente il campo della sicurezza informatica e la difesa rispetto ai crimini che avvengono attraverso l’ecosistema digitale. LEGGI ANCHE ...