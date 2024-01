Cosa ha fatto il marito di Teresa dopo l' apertura del pacco 7 | il retroscena di Affari Tuoi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Adè andata in onda una partita davvero surreale.e ilFrancesco hanno didato spettacolo nella puntata andata inonda giovedì 25 gennaio.da Matera fa fuori quasi tutti i pacchi rossi. Poi, come vi abbiamo già raccontato, resta all'ultimo giro con 4 blu e unrosso da 50mila euro. Un caso inedito a cui il dottore risponde con un'offerta da 7mila euro. E a sorpresa, nonostante ilfosse contrarissimo,accetta. E le cose vanno subito male. Infatti il dottore non solo ha tratto in inganno la concorrente ma anche scatenato una lite tra moglie e. La puntata, come è noto, è stata molto commentata sui social con la poverafinita nel ...

Chiara Ferragni ha deciso di riaprire i suoi post ai commenti, ma non a tutti. Limitare i commenti ad amici e fedelissimi, però, non l'ha premiata e ... (ilgiornale)

Nelle scorse ore Stefano Miele è stato criticato per una frase detta a Greta in riferimento del suo ex fidanzato Mirko Brunetti, fino a qualche ... (caffeinamagazine)

Mercato senza interruzione dove finalmente si progetta cosa costruire, cosa vendere ...Perché no, mostrare anche all’industria italiana che per fare le cose per bene si cercano partner affidabili.Una cerimonia si è tenuta in viale Campania dove scattò l'agguato di Cosa Nostra. Ad organizzarla è stata l'Associazione ..."Fu il primo - ha sottolineato - a fare i nomi di mafiosi che poi abbiamo ...Nei primi due set non ho praticamente fatto nulla. È uno dei peggiori match a livello Slam ...come piace dire ad alcuni. Vediamo cosa succede nel resto della stagione».