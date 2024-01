Cosa dimentica Mattarella su Israele e Palestina

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La condanna totale nei confronti di qualsivoglia ritorno di fiamma di antisemitismo, con un pensiero a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente della Repubblica Sergioè tornato a parlare alla celebrazione del “Giorno della Memoria” al Quirinale e ha posto l’accento sui nuovi episodi di odio contro gli ebrei che hanno assunto recentemente “la forma della indicibile, feroce strage antisemita di innocenti nell’aggressione di terrorismo che, in quella pagina di vergogna per l’umanità, avvenuta il 7 ottobre, non ha risparmiato nemmeno ragazzi, bambini e persino neonati. Immagine di una raccapricciante replica degli orrori della Shoah”. La pace come stella polare del discorso del capo dello Stato, ma c’è un passaggio del suo intervento che ha fatto storcere il naso ai più. “L’angoscia sorge anche per le numerose vittime tra la popolazione civile ...