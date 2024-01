Cortona | cocaina nascosta nel vano motore di una Fiat Panda | arrestato cittadino straniero

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Radiomobile dihanno effettuato un arresto significativo nel contesto delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso di servizi preventivi e repressivi nel comune locale, i militari hanno intercettato un, privo di fissa dimora, a bordo di unaintestata a una ditta di autonoleggio. La scelta di controllare il soggetto è stata dettata dalla sua presenza anomala nella zona e dal comportamento nervoso che ha destato sospetti nei Carabinieri. Durante la perquisizione personale e veicolare, i militari hanno fatto una scoperta scioccante: neldella, occultati in un sacchetto, sono stati trovati 18 involucri di ...

Arezzo, 26 gennaio 2024 – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Radiomobile di Cortona, nell'ambito dei servizi preventivi e repressivi del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel locale comune, hanno trovato 18 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le cessioni avvenivano o sotto casa degli acquirenti oppure davanti al Serd. Pochi scambi di parole. Veloci passaggi di mano e un saluto appena accennato. Sono finiti in manette tre dei presunti componenti della rete di spaccio.