Cortina | spaventosa caduta di Mikaela Shiffrin | si alza in volo l' elicottero | cosa è successo

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è stata protagonista di una bruttanella parte alta della discesa libera did'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci femminile. La fuoriclasse statunitense è finita ad alta velocità contro le barriere e non è riuscita ad arrivare al traguardo. Immediata la sospensione della gara, con i soccorsi che hanno portato via inla leader della classifica iridata, che zoppica vistosamente e non riesce ad appoggiare il piede sinistro. E di fatto preoccupano le condizioni del ginocchio sinistro della fuoriclasse americana. Scesa col pettorale numero 8,, leader della coppa generale, èdopo una salto sulla pista 'Olympia delle Tofane' finendo contro le reti. Poco dopo èanche Federica ...