Cortina è la fiera della caduta | out Shiffrin | Suter e Brignone | Goggia chiude terza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si è svolta venerdì (26 gennaio) la quarta discesa libera di Coppa del Mondo femminile che ha dato il via all’intenso weekend did’Ampezzo. Sull’Olympia delle Tofane, pista di casa per le italiane, è bronzo per la bergamasca Sofiachea +0.71, parimerito con l’austriaca Cristina Ager e la canadese Valerie Grenier. A completare il podio sono l’argento dalla svizzera Laura Gut e l’oro dell’austriaca Stephanie Venier che ha concluso a 1:33.06. In un clima di forte tensione dopo le inaspettate cadute delle big Mikaelae Corin, Sofia ha tolto il freno a mano facendo valere il pettorale rosso di leader di specialità e dimostrando una notevole forza mentale. Tre volte campionessa a, la trentunenne bergamasca è rimasta leggermente scomposta nel ...