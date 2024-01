Cortei pro-Palestina | Meloni | preoccupano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 14.05 Suipro-previsti domani -in concomitanza col Giorno della Memoria- la premierdice: "E'una questione che in questo momento ci preoccupa abbastanza al di là del merito delle manifestazioni.In Italia,come sapete,si rispetta diritto a manifestare" A margine delle celebrazioni al Colle,ha aggiunto: "Ci sta lavorando Piantedosi, vediamo cosa emerge". Dal canto suo, il ministro dell'Interno dice: "A Milano hanno già deciso, oggi decidiamo su Roma. Sono fiducioso". Dal Viminale l''indicazione' per un rinvio.