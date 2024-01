Corte Conti condanna Vincenzo De Luca

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 23.02 Il presidente della Regione Campania,De, è statoto in appello (e dunque in via definitiva) dalla I Sezione giurisdizionale centrale d'Appello delladei,ad un risarcimento di un danno erariale da 100mila euro. Lain relazione alla vicenda della illegittima nomina a dirigenti responsabili della sua segreteria di 4 vigili urbani in servizio al Comune di Salerno che svolgevano mansioni di autista.Anche dopo la nomina hanno con-ntinuato a fare da autisti a De

I vigili urbani di Salerno furono distaccati in Regione, remunerati come dirigenti, ma con compiti vari e incompatibili con gli incarichi ...(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato condannato in appello (e dunque in via definitiva) dalla ...Non fu dolo ma colpa grave. Ma la condanna erariale è confermata, anzi aumenta nell’importo, e Vincenzo De Luca dovrà mettere le mani in tasca per risarcire la collettività con circa 100mila euro. Lo ...