Corte Cassazione | Cassano | preoccupante frequenza femminicidi

L'Anm esprime la propria preoccupazione "per interventi frammentari di riforma della giustizia che non aiutano in alcun modo il lavoro della magistratura". A margine dell'inaugurazione dell'anno giudi ...ROMA — Per la prima volta, in cento anni di storia della Cassazione, è una magistrata ad aprire l’anno giudiziario. Non è una toga rossa Margherita Cassano, da un anno prima presidente della Corte, be ...Nordio: “Un 2024 di conferme, nuova fase per la giustizia” di Redazione Il 2024 è l’anno giudiziario delle conferme “dei buoni risultati che cominciamo a registrare, degli sforzi che… Leggi ...