Corsa ‘Stabiaequa’ | tante novità per l’11esima edizione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNuova distanza, nuovo format e nuova “casa”. Sarà infatti tutta all’insegna delledella“Stabiaequa” organizzata dall’associazione “Stabiaequa Half Marathon” presieduta da Andrea Fontanella con il patrocinio del Coni, del Comune di Vico Equense, dello Uisp (Unione Italiana Sport per tutti), dell’I.S.I.S. “Francesco De Gennaro” e con la collaborazione del Comune di Castellammare di Stabia. Circondata dall’azzurro del mare e dal verde della macchia mediterranea che fa della Statale Sorrentina una pista di atletica unica nel suo genere, la gara di quest’anno, prevista per domenica 4 febbraio, presenterà diverse, a partire dalla distanza. Non più la tradizionale mezza maratona di 21 km, ma il tracciato diventa più breve: dieci miglia (pari ...