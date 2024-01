Corriere dello Sport – quanto hanno perso i club

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 2024-01-25 21:00:49 Fa notiziariportato poco fa dal: Nelle ultime stagioni, molte big europee sono state costrette ad autentici bagni di sangue, al fine di acquistare top player utili a compiere un definitivo salto di qualità e a raggiungere gli obiettivi prefissati. Non sempre è andata nel migliore dei modi, con calciatori chedisatteso le aspettative, come nel caso di Coutinho e Hazard, approdati rispettivamente a Barcellona e Real Madrid per cifre stellari. Sotto la lente d’ingrandimento anche il passaggio di CR7 alla Juventus. I trasferimenti più costosi dell’ultimo decennio: ci sono Ronaldo e Higuain Secondo uno studio fornito dal CIES, è il brasiliano Coutinho il calciatore che è costato di più aldi appartenenza, tra la cifra ...

2024-01-24 09:35:49 In tema di news di calcio mercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Il Napoli è pronto a chiudere il mercato di ... (justcalcio)

Tre punti d'oro per la squadra di Cuttini che approfitta del momento no dei gialloblu battendoli 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-23) ...Griezmann sbaglia un rigore, segna Depay ma nel finale viene tolto con il Var un penalty agli andalusi (in lutto per la morte di due tifosi) ...Griezmann sbaglia un rigore, segna Depay ma nel finale viene tolto con il Var un penalty agli andalusi (in lutto per la morte di due tifosi) ...