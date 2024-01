Cornetti Conad richiamati dal mercato per presenza “materiale estraneo” | i lotti da non consumare

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’annuncio della nuova allerta alimentare è arrivato proprio da, con un comunicato sul sito web ufficiale della catena di supermercati pubblicato il 24 gennaio. Isono statidalper la possibiledi unadeso alla superficie del prodotto. La possibiledi un “corpo” ha fatto sì che ivenisserodale sul sitosi legge che chiunque fosse in posssesso dei suddetti prodotti è invitato a “riportarli in qualsiasi punto di vendita”, dove avverrà la sostituzione o il rimborso. Dopo il richiamo dal ...

La nota: "Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita" ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) - “Prima di tutto congratulazioni a Sinner per aver giocato un grande match e un grande torneo fin qui. E’ meritatamente in finale. Oggi mi ha cancellato dal campo ...Il richiamo è stato ufficialmente pubblicato sul sito web della Conad, senza specificare i lotti di produzione o i termini minimi di conservazione coinvolti. L’azienda responsabile della produzione ...Conad ritira i suoi cornetti per la colazione per via di segnalazioni di materiale estraneo nel prodotto. Il comunicato comparso sul sito è il seguente: "A ...