Coppa Italia serie C Axore Macerata battuta Passa San Benedetto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Laè sconfitta al golden set nel match di ritorno die così la Farmacia Amadio Sanha guadagnato il pass per le semifinali. All’andata i maceratesi avevano vinto 3-1, ma sono stati sconfitti in trasferta con lo stesso punteggio e così è stato il golden set a decidere ilggio del turno. "C’è rammarico – osserva Diego Cacchiarelli, coach dei maceratesi – per l’approccio nel primo set e per come nel quarto la squadra non è riuscita a mantenere il livello di gioco dopo che aveva accorciato nel terzo. Peccato per il golden set, abbiamo subito situazioni di gioco dove so che i ragazzi possono fare molto meglio".