Coppa del Re | sorteggio semifinali | Maiorca contro Real Sociedad | Atletico Madrid sfida Bilbao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ledidel Re – che si giocheranno su andata e ritorno – sono state sorteggiate. L’dovrà cercare la vittoria sull’Athletice si partirà dal Metropolitano. Nel frattempo,sfiderà l’underdog di questa competizione,, con quest’ultima formazione a giocare in casa in andata. Ilscenderà in campo il 6 febbraio, mentre l’lo farà il 7. Il ritorno è fissato per il 27 e 29 febbraio. SportFace.